شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة ينفرد بنشر عقود فيرمينو الأهلي قبل انتقاله للنجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل "سوبر كورة" على نسخة من عقد صالح نصر هداف شباب الأهلي الشهير بـ"فيرمينو"، التى قام مسئولو القلعة الحمراء بتوثيقها فى اتحاد الكرة للحفاظ على حقوق النادي فى اللاعب بعد تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الحالية.

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