شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. نجوم تايم سبورت يوجهون رسائل خاصة للجماهير المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محللو "تايم سبورت"، وعلى رأسهم طه إسماعيل وعماد متعب وأحمد شوبير نجوم الأهلى السابقين وحازم إمام لاعب الزمالك وسيف زاهر عضو اتحاد الكرة العديد من الرسائل إلى متابعى القناة مطالبينهم بتشجيع المنتخب من خلال نافذة القناة.

وانطلقت قناة تايم سبورت" لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي.

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وبدأت القناة باكورة أعمالها بقراءة الفاتحة وعزف النشيد الوطنى وتنقل القناة كل فعاليات ومباريات البطولة، وتستعين بنخبة من مقدمي البرامج الرياضية في مصر.

وتقدم القناة برامج رياضية متميزة وستوديو تحليلي تستضيف فيه خبراء ونجوم كرة القدم لتقديم تحليل قوي ووصف تفصيلي لجميع مباريات البطولة، وعرض شرح تفصيلي عن تاريخ وإمكانيات ونجوم المنتخبات الأفريقية المشاركة بالبطولة.