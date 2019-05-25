شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز " تذكرتى " بنادى الجياد : الحصول على التذكرة يستغرق 3 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على طارق مدير مركز" تذكرتى " فى نادى الجياد للبيع واستخراج الـ Fan id الخاصة بتذاكر كأس الأمم الأفريقية أن المشجع لا يستغرق سوى 3 دقائق فقط لاغير لاستلام التذكرة وأن المركز حريص على توفير الراحة لأى مشجع .

وأوضح طارق أن المركز جاهز لاستقبال الجماهير من الحادية عشر وحتى الرابعة مساء فى نهار رمضان ، ومن الثامنة مساء وحتى الواحدة من الفجر متمنيا أن يتم تعميم هذه التجربة على مباريات الدورى المصرى والتى بدورها قضت على السوق السوداء وكذلك الزحام.

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وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.