شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بركان عن مواجهة الزمالك: نسعى لتكرار الفوز.. ونعتبر النهائى مباراة واحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الله لاعب نهضة بركان المغربى، إنه فريقه يسعى لتكرار الفوز غدا أمام الزمالك، فى المباراة التى ستجمع بينهما على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية بعد انتصار فريقه فى الذهاب بهدف نظيف فى المغرب فى لقاء الذهاب.
تابع عبد الله فى المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك ونهضة بركان أن فريقه سيدخل مباراة الغد دون الاعتماد على نتيجة الذهاب ويلعب النهائي وكأنه مباراة واحدة نسعى للفوز بها فى برج العرب.
كما شدد لاعب نهضة بركان المغربى إن الضغط فى مباراة الغد سيكون أكبر على الزمالك نظرا لحضور جماهيره الكبير الذى يراه ضغطا على الأبيض وفرصه لفريقه من أجل تحقيق اللقب الأفريقى.
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