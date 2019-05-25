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النظام يمنع الزحام في منفذ بيع التذاكر بمركز شباب الجزيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم القائمون على نظام تذكرتي عملية بيع التذاكر  والـfan id الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بحيث لا يحدث اي تزاحم من اجل عدم تأخير الجماهير وتقديم الخدمة بكل سهولة ويسر.

 

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كان العمل بمنفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة قد انطلق في الحادية عشرة صباح اليوم، من أجل تسليم ال Fan id  وتذاكر كأس الأمم الأفريقية، قبل أن يتوقف قبل ساعتين من الافطار.

 

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

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