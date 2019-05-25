شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودى على أعتاب الرحيل من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب أحمد حمودى صانع ألعاب الأهلى من الرحيل عن النادى بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى تماما ، بالإضافة لصعوبة مشاركته مع الفريق فى الفترة المقبلة .

جاء ذلك بعد تعاقد الأهلى مع الثنائى حسين الشحات والأنجولى جيرالدو خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية ، بالإضافة لدخول أحمد حمودى فى إصابة جعلته يخرج تماما من حسابات الأورجويانى لاسارتى الذى اعتمد على رمضان صبحى وحسين الشحات وناصر ماهر واجاى واخيرا صالح جمعة فى منطقة الوسط الحمراء .

ويحاول أحمد حمودى البحث عن عرض خارجى للرحيل عن النادى الأهلى ، فى الوقت الذى يمتلك عرضا جادا من سموحه للمشاركة معه فى الموسم المقبل .