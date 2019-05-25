شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشجع عن نظام "تذكرتى": أسهل من كده ما فيش.. وسيكون طريق عودة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد أحد المشجعين، بنظام "تذكرتى" المتخصص في بيع واستخراج بطاقات المشجعين لبطولة أمم أفريقيا 2019، وأكد المشجع إنه وجد سهولة مطلقة عندما حضر إلى منفذ استلام الـ fan id بنادى الشمس.

وأكد المشجع أن هذا النظام ساهم فى تكافؤ الفرص لكل من يرغب فى حضور مباريات أمم أفريقيا، كما إنه قضى علي السوق السودا في بيع التذاكر، وسيكون طريق لعودة أمنة للجماهير فى بطولة الدورى.

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وخصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عددا من الأماكن للمشجعين لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت.

وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجة الأولى: فرع أورنج التالية "مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع، والرحاب، والدقى، ووسط البلد، والزمالك، والمنيل، والعباسية، وشبرا، و6 أكتوبر، والهرم، والمعادى، والمقطم، والإسكندرية، والإسماعلية، والسويس".

والدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية "مركز شباب الجزيزة، ومركز شباب الأولمبى المعادى، ونادى منتخب السويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحى السادس بأكتوبر، ونادى أصحاب الجياد بسموحة، ونادى الشمس ، كما خصصت "تذكرتى" خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات رقمه 15355.