شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انطلاق قناة "تايم سبورت" بسورة الفاتحة والنشيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قناة "تايم سبورت" لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو على البث الأرضي الرقمي.
وبدأت القناة بقراءة الفاتحة وعزف النشيد الوطنى وتنقل القناة كل فعاليات ومباريات البطولة التى تستضفيها مصر، وتستعين بنخبة من مقدمي البرامج الرياضية في مصر والمحللين وتقدم القناة برامج رياضية متميزة وستوديو تحليلي تستضيف فيه خبراء ونجوم كرة القدم لتقديم التحليل للمباريات ووصف تفصيلي لجميع مباريات البطولة، وعرض شرح تفصيلي عن تاريخ وإمكانيات ونجوم المنتخبات الأفريقية المشاركة بالبطولة.
ومن المقرر أن تنقل قناة تايم سبورت، مباراة الزمالك ونظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى تمام العاشرة من مساء غدا الأحد على استاد برج العرب فى الإسكندرية.
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