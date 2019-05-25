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المقاصة يفاوض هشام محمد بعد خروجه من حسابات لاسارتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو مصر المقاصة فى مفاوضات مع هشام محمد لاعب وسط الأهلى من أجل عودته من جديد للفريق الفيومى بداية من الموسم المقبل بعد خروجه من حسابات الاورجويانى لاسارتى المدير الفنى للفريق الاحمر .

ويأمل مسئولو المقاصة من تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر من أجل العودة من جديد للمنافسة على المربع الذهبى فى ظل الخطة التى وضعها مجلس الإدارة للعام المقبل .

كان المقاصة قد خسر اخر مبارياته أمام إنبى بهدفين مقابل هدف وهو ما جمد رصيده عند 45 نقطة فى المركز السادس للدورى .

 

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