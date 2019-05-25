جلسات نفسية من عودة للاعبى بتروجت لتحفيزهم قبل مواجهة المقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمد عودة المدير الفنى لبتروجت جلسات نفسية مع لاعبيه بشكل شبه يومى لتحفيزهم قبل المواجهة الحاسمة للفريق أمام المقاولون العرب فى الجولة الأخيرة للدورى والتى لم يتحدد موعدها حتى الآن بعد اعتراض مسئولى الفريق البترولى على الموعد التى حددته لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم 3 يونيه المقبل .
كان مسئولو بتروجت قد رفضوا خوض المباراة طبقا للجدول الذى أعده مسئولو الجبلاية مطالبين بتطبيق العدالة والحيادية بين جميع الفريق ولعب كل الفرق جميع مبارياتها المؤجلة قبل الأسبوع الاخير على أن يقام هذا الأسبوع فى توقيت واحد .
يحتل بتروجت المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 34 نقطة ويحتاج للفوز على المقاولون العرب مع إنتظار نتائج الفرق الأخرى .
ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة موعد المباريات والأسبوع الأخير بعد غدا الأثنين خلال اجتماعه الذى سينعقد بمقر الجبلاية .
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