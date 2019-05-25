مدرب نهضة بركان: لم نتحدث مع كودجو عن مفاوضات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد منير الجعواني المدير الفني لفريق نهضة بركان، أنه لم يتحدث مع لاعبه التوجولي لابا كودجو حول مفاوضاته مع الزمالك، مشددًا أن لاعبه له الشرف في اللعب بصفوف الفريق البركاني.

وكانت تقارير صحفية مغربية ربطت صاحب الـ27 عامًا بالانتقال لصفوف الأهلي أو الزمالك في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي مما يحق له الانتقال لأي فريق آخر بشكل مجاني.

وأضاف المدير الفني للفريق البركاني في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك :"كودجو محترف بمعنى الكلمة وشرف له تمثيل نهضة بركان".

وتابع :"كودجو سيكون متواجدًا مع الفريق لمدة أخرى وهو يؤدي بشرف لأن نهضة بركان هو من صنع اسمه".

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وانتقل مدرب نهضة بركان للحديث عن مباراة الزمالك :"الضغوط سيكون على فريق الزمالك أكثر مننا".

وواصل :"الزمالك معروف بجمهوره الكبير، أتمنى في المستقبل أن تكون المباراة النهائية من لقاء واحد فقط وليس ذهابًا وإيابًا، والشعب المغربي كله مع بركان وأعلم أن الجماهير الأهلاوية تساندنا".

وأنهى :"حضور جماهير الزمالك بكثافة أمر جيد بالنسبة لفريقه لأن نهضة بركان أول مرة يصل نهائي عكس الزمالك صاحب الخبرة".

ويستعد فريق نهضة بركان لملاقاة نظيره الزمالك، غدًا الأحد، ضمن إياب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية في مباراة مقرر لها على ملعب "برج العرب".

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب والذي أقيم الأسبوع الماضي انتهى لصالح فريق نهضة بركان بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق لابا كودجو.