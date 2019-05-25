لاعب نهضة بركان: نسعى لتكرار الفوز أمام الزمالك في العودة ببرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أكد محمد عبد الله لاعب نهضة بركان، أن فريقه يسعى لتكرار الفوز، خلال مباراة فريقه مساء غدا الأحد أمام الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها على ملعب برج العرب ستكون قوية وصعبة للغاية.
وقال عبد الله خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، إن فريق نهضة بركان سيدخل المباراة غير معتمد على نتيجة الذهاب ويلعب النهائي وكأنه مباراة واحدة نسعى للفوز بها.
وأضاف أن الضغط سيكون أكبر على الزمالك أمام جماهيره وفرصة لفريقه لتحقيق اللقب.
ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.
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