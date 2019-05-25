رئيس الوداد يقُسم: شكوى ضد جريشة للفيفا.. ولن نكتفي بإيقافه مدى الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي، أنه سيتقدم بشكوى ضد المصري جهاد جريشة حكم مباراة فريقه أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار الناصيري في تصريحات لصحيفة المنتخب المغربية، إلى أنه لن يكتفي بإيقاف جهاد جريشة فقط، لافتًا إلى أنه يريد استرجاع حق فريقه -على حد وصفه-.

وقال رئيس الوداد: "الكاف على المحك، وهم أمام مسؤولية تاريخية لرد الاعتبار لكرة القدم النظيفة، وإذا كان أحمد أحمد رئيس الكاف يقبل على نفسه بهذه المهزلة فهو أمر يخصه".

Advertisements

وأكمل: "لن نقف عند حدود الكاف، سنرسل شكوى للفيفا، وأقسم بأنني لن أصمت على ما حدث للوداد من مجزرة حقيقة، الحكم المصري جاء بنيتة مبيتة".

وأضاف: "لن أقل بأي عقوبة ضد جريشة حتى لو تم إيقافه مدى الحياة لأن هذا لن يفيدنا بشيء، لقد اقترب من نهاية مشواره ولا يهمني قرار الإيقاف بحقه".

واختتم: "لن أرضى إلا بأن يتم احتساب الهدف الملغي لنا لأنه يساوي البطولة، حكم الفيديو أقر بشرعة الهدف ولكن جريشة رفض احتسابه".

الجدير بالذكر أن الوداد تعادل على أرضه مع الترجي بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية، في لقاء قاده جهاد جريشة تحكيميًا.