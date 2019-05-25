قائد الزمالك: معاناة جماهيرنا تدفعنا للفوز بالكونفدرالية.. ولن نكرر "سرحان" الذهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد حازم إمام قائد نادي الزمالك، أن فريقه يرغب في الفوز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد المعاناة التي عانتها الجماهير في الأيام الماضية من أجل الحصول على تذاكر المباراة النهائية.

وأشار إمام في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، السبت، إلى أن الخسارة التي تعرض لها الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية، أمام نهضة بركان المغربي، جاءت في فترة وصفها بأنها "سرحان" من اللاعبين.

وقال قائد الزمالك: "نرغب في تحقيق الفوز بعد المشوار الطويل في البطولة والنجاح الذي حققناه في اللقاءات الماضية، نريد أن نكون أول جيل للقلعة البيضاء يتوج بالبطولة تحت مسماها الجديد".

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وأكمل: "الحمل ثقيل على كل اللاعبين، خسارتنا في الذهاب تجعلنا أكثر تركيزًا ولن يكون هناك تكاسل في مواجهة العودة، عدد كبير من اللاعبين لم يخض نهائيات أفريقية ولكننا نستطيع كتابة التاريخ".

وأوضح: "شاهدنا متاعب الجماهير للحصول على تذاكر مباراة العودة ولذلك فإننا تعاهدنا على إسعادهم بالحصول على اللقب، خسرنا الذهاب بسبب لحظة سرحان وهو ما لن يتكرر في العودة".

واختتم: "غياب النقاز مؤثر ولكن عادة الفرق الكبرى ألا تتأثر بغياب أي لاعب، وسواء بدأت أساسيًا في اللقاء أو غيري فإننا جاهزون لتعويض غيابه".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع نهضة بركان غدًا، الأحد، على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إياب الدور النهائي من الكونفدرالية، بعدما خسر في الذهاب بهدف نظيف في المغرب.