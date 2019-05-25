بالصور.. آخر الاستعدادات في استاد القاهرة قبل أمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: نشرت صفحة هيئة استاد القاهرة، مساء اليوم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، صورا لآخر مراحل التطوير داخل ملعب القاهرة الدولي. وظهر استاد القاهرة الدولي خلال الصور المنشورة، بمدرجات جديدة، بعد إذالة المقاعد القديمة واستبدالها بمقاعد من عدة ألوان مختلفة. ويحتضن ملعب القاهرة الدولي، مباراة الافتتاح بين مصر الدولة المنظمة وزيمبابوي، في أول لقاء بالجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى. ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل.

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