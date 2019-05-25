جروس: الخسارة في الذهاب تمنح الزمالك أفضلية.. ولدينا 3 حلول لتعويض السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

صرح كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بأن نتيجة مباراة الذهاب أمام نهضة البركان المغربي في نهائي الكونفدرالية سوف تمنح الأفضلية للفريق في لقاء العودة، وأكد أن الفريق يمتلك 3 حلول من أجل تعويض غياب عمر السعيد بداعي الإيقاف.

وأوضح المدير الفني السويسري في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأحد أن الفريق بدأ البطولة منذ ديسمبر ولعب الفريق 15 مباراة وغدا هي المباراة رقم 16: "ونلعب اللقاء بعد الخسارة في مباراة الذهاب، ولكن الزمالك يلعب منذ بداية البطولة على الفوز باللقب."

وتابع: "نتيجة الذهاب قد تمنح الزمالك الأفضلية في العودة وفرصة الفريق كبيرة في تحقيق الفوز."

وشرحه الأفكار المتاحة لتعويض إيقاف عمر السعيد، موضحًا أن الفريق لديه 3 حلول لتعويض غياب اللاعب، سواء بالدفع بحميد أحداد أو الدفع بخالد بوطيب أو الدفع بالثنائي معا."

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وأكد أن الفريق أمامه 90 دقيقة لا مجال للتعويض بعد ذلك، وقال المدير الفني :" كنا لا نتمنى استقبال أهداف في لقاء الذهاب ولكني أثق في قدرات لاعبي الزمالك ولديهم الشجاعة والذكاء لتعويض الخسارة بهدف".

وأوضح المدير الفني أنه يعمل مع اللاعبين منذ 11 شهرًا على أهداف معينة ورفض التعليق على اختيارات أجيري المدير الفني للمنتخب للاعبين قي قائمة كأس الأمم الأفريقية موضحا أنها حرية شخصية.

وعلق على الخسارة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، موضحا أنه كان يتطلع للخروج بنتيجة إيجابية في المباراة السابقة، ولكن الزمالك قادر على التعويض في مباراة العودة وتحقيق اللقب.

وأوضح المدير الفني أن "الونش" جاهز للمشاركة في المباراة ومن اللاعبين المتحمسين للمباريات النهائية وقد يبدأ في التشكيل الأساسي خلال مباراة الغد أمام بطل المغرب.

وأضاف أن الزمالك يعاني من غيابات في ظل إصابة كل من مصطفى فتحي وفرجاني ساسي وغياب حمدي النقاز وعمر السعيد للإيقاف، ولكن الفريق لديه البدائل القادرة على تعويض الغيابات، مشددا على أن الفريق لن يتأثر بالغيابات في اللقاء.