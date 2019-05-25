مباشر.. برشلونة 1 - 2 فالنسيا.. ميسي يقلص

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا والتي تقام على ملعب "بينتو فيامارين".

وكان برشلونة صعد للمباراة النهائية عقب تخطيه عقبة غريمه ريال مدريد، في المقابل تأهل فريق فالنسيا للنهائي بفوزه على ريال بيتيس.

ويبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من: ياسبر سيليسين - ساميديو - بيكيه - لينجليه - خوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - سيرجيو بوسكيتس - أرثر - ركاتيتش - كوتينيو - ميسي.

في المقابل، جاء تشكيل فالنسيا كالتالي:دومنيك، واس، جاراي، باوليستا، جايا، سولير، باييخو، كوكلين، جيديس، رودريجيز، جاميرو.

تفاصيل المباراة

كاد رودريجيز لاعب فريق فالنسيا أن يسجل هدف الخفافيش الأول بعدما راوغ حارس برشلونة سيليسين لكن بيكيه يتدخل في الوقت المناسب ويبعد الكرة من خط المرمى.

Advertisements

وحاول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يفتتح أهداف برشلونة بعدما سدد كرة قوية على حدود منطقة الجزاء لكن ترتطم الكرة في قدم مدافع فالنسيا وتتحول الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 22 استطاع الفرنسي جاميرو مهاجم فريق فالنسيا أن يسجل هدف الخفافيش الأول بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء يكتفي حارس برشلونة بمتابعتها.

وفي الدقيقة 34 وجه رودريجيز ضربة ثانية برشلونة بعدما سجل الهدف الثاني لفالنسيا من كرة رأسية بعد عرضية من سولير لتصبح النتيجة (2-0) للخفافيش.

وحاول ميسي أن يسجل هدف تقليص الفارق لمصلحة برشلونة في الدقيقة 56 بعدما صوب كرة قوية نحو تجاه المرمى، لكن ترتطم الكرة بالقائم الأيمن قبل أن ترتد لفيدال الذي سددها أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 74 عاد ميسي ليسجل هدف تقليص الفارق لمصلحة برشلونة بعدما سجل هدف الفريق الكتالوني الأول حيث استغل سوء استبعاد الكرة من قبل حارس المرمى لترتد أمام المرمى ليصوبها ميسي محرزًا هدف التقليص وتصبح النتيجة (2-1).

تابعونا لمزيد من التفاصيل..