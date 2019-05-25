تقارير: نهضة بركان يعلن جاهزية الثنائي المصاب قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن فريق نهضة بركان المغربي، جاهزية الثنائي أمين الكأس وسهيل بشو استعدادًا لمباراة الزمالك والمقرر لها غدًا الأحد في إياب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

ووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية، فإن اللاعبان قد شاركا في التدريبات الجماعية في اليومين الماضيين، وهو ما يعني قدرة الثنائي على المشاركة في مباراة الزمالك.

وكان ثنائي فريق نهضة بركان تعرضا للإصابة في مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز بطل المغرب بهدف دون مقابل سجله التوجولي لابا كودجو.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين في موقعة برج العرب للتتويج باللقب الإفريقي، في المقابل يحتاج فريق نهضة بركان للتعادل السلبي على أقل تقدير للحصول على اللقب.