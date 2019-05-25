مصدر: موقف الأهلي ثابت بشأن أزمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تمسك إدارة القلعة الحمراء، بموقفها بشأن موقفها الثابت من أزمة مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر، أن النادي الأهلي، متمسك بموقفه بعد أن أخطر اتحاد الكرة بقرارات مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ الذي عقده مساء الجمعة.

وفي وقت سابق، كان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب استعرض في اجتماعه الطارئ، مساء الجمعة، موقف النادي من المواعيد الخاصة ببقية مباريات الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا.

وعقب الاجتماع، ارسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا ظهر اليوم إلى اتحاد كرة القدم تخطره فيه بقرارات مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة محمود الخطيب، بشأن المواعيد التي تم تحديدها لبقية مباريات الدوري المصري.

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وأشار المصدر إلى أن الأهلي تمسك بشدة بموقفه الرافض تماما لأية إجراءات من شانها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء التي تنافس على لقب البطولة، أو التي تصارع على البقاء بالدوري و الهروب من الهبوط الى القسم الثاني.

وأتم المصدر:" الأهلي اتخذ تلك القرارات بعد دراسة الموقف بشكل متكامل من كافة الجوانب، وسعيا نحو ما يحقق مصلحة الكرة المصرية".

ويتصدر الأهلي، الذي يستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء، جدول ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة بعد خوض 32 مباراة، فيما يأتي منافسه على اللقب الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ويتبقى للأبيض خمس مباريات نظرًا لارتباطه بالمنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية.

يذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة وضعت مباراتين للزمالك قبل التوقف الخاص بأمم إفريقيا، أولهما أمام الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل بعد أربعة أيام من إياب نهائي الكونفدرالية، ثم يخوض مباراة أخرى -لم يتحدد طرفها- أمام حرس الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو المقبل.