بايرن ميونيخ بطلاً لكأس ألمانيا بـ الثلاثة

توج بايرن ميونخ بطلًا لكأس ألمانيا للمرة الـ19 في تاريخه، بعدما تغلب على لايبزيج بثلاثة أهداف دون رد، اليوم السبت، في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الأولمبي ببرلين.
أهداف البايرن جاءت عن طريق الثنائي روبرت ليفاندوفسكي “هدفين” وكينجسلي كومان، في الدقائق 29، 78 و85.
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