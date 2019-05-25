فوزي غلام يرفض اللعب مع الجزائر في “أمم إفريقيا”

كشف تقرير إخباري أن الجزائري فوزي غلام، مدافع نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، رفض المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.
ونقل الموقع الإلكتروني الإخباري “سبورتس نيوز ديزاد” عن مصدر داخل الاتحاد الجزائري قوله إن جمال بلماضي المدير الفني لـ”الخضر” اضطر لتعديل قائمة اللاعبين النهائية التي ستشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما رفض غلام المشاركة في البطولة.
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