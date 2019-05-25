بايرن يتوج بكأس ألمانيا بعد فوزه على لايبزيج

توج نادي بايرن ميونخ بطل لكأس ألمانيا، عقب تغلبه علي نظيره لايبزيج بثلاثة اهداف دون رد، علي ملعب الأولمبي بنهائي كأس ألمانيا. الأولمبي بنهائي كأس ألمانيا. سجل اهداف اللقاء روبرت ليفاندوفسكي هدفين للبايرن في الدقيقة 29،85 واللاعب كينغسيلي كومان في الدقيقة 75 وبتلك النتيجه يتوج بايرن بطل للمسابقة ويجمع بين لقب الدوري والكاس للمره الثانية عشر في تاريخة.

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