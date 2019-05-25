برشلونة ينهي الشوط الأول متأخرًا أمام فالنسيا بثنائية

تأخر برشلونة أمام نظيره فالنسيا بهدفين دون رد، في الشوط الأول، ضمن

نهائي كأس ملك اسبانيا.

أفتتح التسجيل كيفين جاميرو مهاجم فالنسيا الهدف الأول في الدقيقة 21، ثم سجل الهدف التعزيز رودريجو في الدقيقة 33.