على فرج في نهائي بطولة بريطانيا للإسكواش

تأهل البطل المصرى علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش للدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة، والتي تستضيفها إنجلترا حاليا. ببطولة بريطانيا المفتوحة، والتي تستضيفها إنجلترا حاليا. فاز فرج فى الدور نصف النهائي على منافسه النيوزيلاندي بول كول بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي "10-12, 11-7, 11-4, 10-12, 11-7".

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