جروس: أثق في لاعبي الفريق وهدفنا البطولة

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ثقته في لاعبيه قبل خوض مباراة الغد أمام فريق نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، موضحا أن البطولة بدأت من ديسمبر ولعب الفريق ١٥ مباراة وغدا المباراة الـ ١٦ وهدفنا من البداية هو الفوز بالبطولة بعد مشوار مشوار طويل.
وأضاف جروس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه يتمني أن يكلل مشوار الزمالك فيالبطولة بالنجاح مشيرا إلى أن نتيجة مباراة الذهاب قد تمنحنا الأفضلية في العودة وفرصتنا كبيرة لتحقيق ذلك و لدينا ٣ حلول لتعويض غياب عمر السعيد فهناك خالد بوطيب أو حميد أحداد أو الاثنان معا.
كما أشار جروس إلى أن أمام الزمالك ٩٠ دقيقة ولا مجال للتعويض بعد ذلك مشيرا إلى أنه كان
وأوضح المدير الفني للزمالك أنه يعمل مع اللاعبين منذ ١١ شهرا وذلك على أهداف معينة وهي الفوز بكل المباريات.
وعن اختيارات المدير الفني للمنتخب الأخيرة، شدد جروس على أنها حرية شخصية موضحا أن لاعبي الزمالك لديهم هدف محدد في نهائي الكونفيدرالية وهو الفوز بها. ويلتقي الزمالك مساء غدٍ أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية على استاد برج العرب في الإسكندرية.
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