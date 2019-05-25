رئيس الاتحاد الأفريقي ونائبه المغربي يصلان الإسكندرية لحضور نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

وصل في السادسة من مساء اليوم السبت إلي مطار برج العرب بالإسكندرية علي متن طائرة خاصة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) يرافقه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الوطنية لكرة المغربية، والنائب الثالث لرئيس الكاف.

و فور وصولهما توجها إلي مقر إقامة رئيس الكاف بأحد الفنادق الكبري بمنطقة ساستيفانو و تناولا وجبة الإفطار ثم توجه المغربي فوزي

لقجع إلي مقر إقامة فريق نهضة بركان بمدينة برج العرب بالإسكندرية و انضم لمعسكر الفريق المغربي قبل ٢٤ ساعة من مواجهته المرتقبة أمام الزمالك علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.وكان رئيس الكاف ونائبه قد تابعا لقاء الذهاب بالدورالنهائي ببطولة دورى أبطال أفريقيا التي أقيمت مساء الجمعة بمدينة الرباط وانتهت بالتعادل ١/١ ، و استقلا طائرة خاصة ظهر اليوم التالي متوجهين إلي الإسكندرية لحضور نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.و الجدير بالذكر أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي يقيم حاليا في مبني واحد مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك و الذي صدر ضده قرار بالايقاف من الكاف.ومن المتوقع أن يلتقيا مساء اليوم لإزالة سوء التفاهم الذي تفاقم بينهما وأدي إلي قرار الايقاف.