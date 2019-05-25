رقم مميز ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ بعد تسجيله أمام لايبزيج

نجح روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني في تحقيق رقم مميز، بعد تسجيله هدف التقدم أمام لايبزيج، في المباراة التي

تجمع بينهما ضمن نهائي كأس ألمانيا.

وبذلك الهدف يصل اللاعب البولندي إلي هدفه الـ39 في

مباراته رقم 47 هذا الموسم و190 هدفًا في جميع المسابقات مع نادي بايرن ميونيخ وكان ليفاندوفسكي انضم الي صفوف البايرن في صيف 2014 قادما من نادي بروسيا دورتموند.