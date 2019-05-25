سليتك يحصد بطولات اسكتلندا ويحقق رقمًا قياسيًا

توج نادي سيلتك بطلًا لكأس أسكتلندا، عقب تغلبه علي نظيره هارتز بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما في نهائي الكأس.
سجل اهداف اللقاء رايان إدوارد لاعب هارتزفي الدقيقة 53، ثم ادرك التعادل لنادي سليتك أودسون إدوار في الدقيقة 62، قبل أن يعزز أدوار النتيجة ويسجل الهدف
وبتلك النتيجه يحصد نادي سيلتك بطولة الكاس للمره الـ 39 في تاريخه والثالثة علي التوالي ويحقق الثلاثية المحلية في موسم واحد للمره للمرة الثالثة ايضا على التوالي ولأول مرة في تاريخ اسكتلندا.
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