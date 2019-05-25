رياضة | وزير الرياضة يشهد تكريم لاعبي مصر لكرة اليد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشهد تكريم لاعبي مصر لكرة اليد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل التكريم الذي أقامه الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، لرواد لعبة كرة اليد، وللاعبي المنتخب المصري عبر الاجيال المختلفة، والمدربين الأوائل.

أقيم حفل التكريم من الاتحاد المصري لكرة اليد تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويأتي ذلك التكريم تقديراً من الاتحاد المصري لكرة اليد لكافة أجيال منظومة كرة اليد من رواده عبر الاجيال واللاعبين والمدربين .

كما شهد الحفل تكريم المنتخب المصري الأول لكرة اليد الحاصل على المركز الثامن ببطولة العالم الاخيرة بالدنمارك 2019