رياضة | "وشاية" فتحي مبروك تعرقل صفقة انضمام كريم بامبو للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وشاية" فتحي مبروك تعرقل صفقة انضمام كريم بامبو للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية تطوراً جديداً في ملف صفقة انتقال كريم بامبو لاعب فريق الإسماعيلي إلى النادي الأهلي في الموسم المقبل.

ويرفض بامبو تجديد عقده مع الإسماعيلي ويرغب في اللعب للقلعة الحمراء في الموسم الجديد عقب انتهاء عقده رسمياً.

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وباتت صفقة انتقال كريم بامبو لاعب فريق الإسماعيلي إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، مهددة بالفشل.

السبب وراء عرقلة انتقال بامبو للأهلي هو رأي فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بعدما قال لمجلس إدارة القلعة الحمراء أن بامبو ”لاعب عادي” والأهلي لديه في قطاع الناشئين أفضل منه وكذلك في الفريق الأول.

يأتي ذلك في الوقت الذي حصل كريم بامبو على مقدم تعاقده مع النادي الأهلي 800 ألف جنيه تمهيدا لاتمام الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.