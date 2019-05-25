رياضة | قرار اتحاد الكرة يربك حسابات الرجاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار اتحاد الكرة يربك حسابات الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي المباراة الودية التي كانت ستقام مع سريع واد زم والتي كان مقرراً لها يوم الإثنين المقبل وذلك بعد القرار الذي صدر من إتحاد الكرة الجديد على هامش الإجتماع الذي أقيم والخاص بالمكتب التنفيذي.

وكان إتحاد الكرة المغربي قد قام بتعديل تواريخ الجولتين التاسعة والعشرين والثلاثين بعد أن تم تقديم الأولى إلى يوم الرابع من شهر يونيو بدلاً من يوم التاسع من الشهر ذاته.

وفور إلغاء المباراة الودية سيكتفي فريق نادي الرجاء بتدريبات عادية بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون والتي استغرقت تسعة أيام تحضيراً للمباراة التي تنتظر الفريق ضد المغرب التطواني على ملعب سانية الرمل في تطوان.

ويدخل فريق نادي الرجاء مباراتي الجولتين التاسعة والعشرين والثلاثين ويحتاج إلى تحقيق الإنتصار وإنتظار تعثر الوداد ولو بتعادلين فقط من أجل التتويج بلقب الدوري المغربي حيث يفصله عن المتصدر فريق نادي الوداد ثلاثة نقاط.