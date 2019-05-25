رياضة | حازم إمام: نطمح أن نكون أول جيل يتوج بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام: نطمح أن نكون أول جيل يتوج بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حازم إمام قائد نادي الزمالك عن مباراة الفريق أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية غدا في برج العرب.

وخسر الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

وقال حازم إمام :"البطولة كبيرة جدا ونطمح أن نكون أول جيل يتوج بهذه الكأس".

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أضاف حازم إمام :"النهائى حلم كبير للفريق بأكمله، وهناك لاعبين لم يلعبوا نهائى من قبل".

تابع حازم :"نتيجة الذهاب جعلت الفريق يركز أكثر من ذلك.. والجميع في حالة تركيز بسبب صعوبة اللقاء".

اختتم حازم :"رؤية الجمهور عند شراء التذاكر يصعب المباراة ويجعلنا أقوى".