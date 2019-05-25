رياضة | عاجل.. أول رد فعل من جروس على قائمة منتخب مصر بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من جروس على قائمة منتخب مصر بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‎أكد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه واثق تماما في قدرة لاعبيه قبل إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي غدا الأحد.

وقال جروس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك: "بدأنا البطولة من ديسمبر لعبنا ١٥ مباراة وغدا ال١٦ هدفنا من البداية الفوز بالبطولة مشوار طويل".

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وتابع: "أتمنى أن يكلل بالنجاح نتيجة الذهاب قد تمنحنا الأفضلية في العودة وفرصتنا كبيرة لتحقيق ذلك".

وأضاف: "لدينا ٣ حلول لتعويض غياب عمر السعيد إما خالد بوطيب أو حميد أحداد أو الاثنين معا أمامنا ٩٠ دقيقة لا مجال للتعويض بعد ذلك، كنا لا نتمنى استقبال أهداف في الذهاب ولكني أثق في قدرات لاعبي الزمالك ولديهم الشجاعة والذكاء لتعويض الخسارة ذهابا بهدف".

وواصل: " بشتغل مع لاعيبتي من ١١ شهر على أهداف معينة واختيارات المدير الفني للمنتخب حرية شخصية ولاعيبتي عندها هدف محدد في نهائي الكونفدرالية".