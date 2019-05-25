رياضة | العقوبات المغلظة تنتظر جماهير الوداد والترجي بعد أحداث نهائي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العقوبات المغلظة تنتظر جماهير الوداد والترجي بعد أحداث نهائي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب الجماهير العربية القرارات التي من المنتظر أن تصدرها اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد الأحداث التي شهدتها مباراة ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي إنتهت بين الترجي والوداد يوم أمس الجمعة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ومن المنتظر أن يتم توقيع عقوبات مغلظة على الجمهورين بسبب بعض الألعاب النارية التي تم إشعالها في المدرجات بصورة مكثفة ما جعل الرؤية غير واضحة داخل أرضية الملعب وسيكون تقرير الدولي المصري جهاد جريشة هو الفيصل لتحديد نوع الغرامة المالية.

وسوف تتضاعف غرامة الوداد عن الترجي كون الفريق المغربي هو الفريق المضيف صاحب الأرض والجمهور بالإضافة إلى أن جماهيره كانت تحتج على حكم المباراة بإشعال الدخان الكثيف الأمر الذي أثار إستغراب المتتبعين.