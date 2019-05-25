رياضة | عبد الرحمن مجدي: كنا الأقرب للفوز على الأهلي وهذه تفاصيل رسالة أجيري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الرحمن مجدي: كنا الأقرب للفوز على الأهلي وهذه تفاصيل رسالة أجيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى أن فريقه كان الأقرب للفوز على الأهلي في المباراة التي انتهت 1-1 في الدوري.

وقال مجدي :"كنا الأقرب للانتصار على الأهلى ، اضعنا عدة فرص ولولا غياب التوفيق لعدنا من الإسكندرية بالثلاث نقاط".

وساهم عبد الرحمن مجدى فى عودة الدراويش بالتعادل من الأهلى بعد صناعته الهدف الذى سجله كريم بامبو اثر مراوغة محمد الشناوى حارس مرمى الأخير.

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وأضاف مجدي :"احمد الله على صناعة هذا الهدف ، أعلم جيدا قدرات كريم بامبو فى الاختراق والتحرك فى العمق بشكل مميز ، لذلك حرصت على إتاحة الفرصة له للانفراد بالمرمى بعدما رصدت عدم ارتكاز جيد لدفاع الأهلى".

وعن استبعاده من منتخب مصر أجاب اللاعب الدولى الشاب :"المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى تحدث معى بعد ضمى بالمعسكر الماضى وأشاد بقدراتى جيدا وأكد لى أن فرصتى قادمة بعد كأس الأمم لصغر سنى".

وأتم مجدى :"استبعادى من المنتخب سيخلق لدى أكبر حافز على احراز مزيد من التألق لضمان التواجد فى أول تجمع عقب أمم أفريقيا".