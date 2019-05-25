رياضة | أودسون إدوار يقود سلتيك للفوز بكأس إسكتلندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودسون إدوار يقود سلتيك للفوز بكأس إسكتلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن المهاجم الفرنسي أودسون إدوار من قيادة فريقه سلتيك للتتويج ببطولة كأس إسكتلندا للمرة الـ39 في تاريخه والثالثة توالياً بعد "الريمونتادا" التي قام بها الفريق أمام هارتس 2-1 في نهائي البطولة.

وكان على "السلتيون" العودة في اللقاء بعد تلقيهم هدفاً من المنافس الذي كان يأمل في التتويج بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخة، والأولى منذ عام 2012.

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وافتتح هارتس التسجيل عن طريق اللاعب رايان إدوارد في الدقيقة (53)، قبل أن يتمكن الفرنسي أودسون إدوار من إدراك هدف التعادل لسلتيك في الدقيقة (62) من ركلة جزاء.

وقبل دقائق من نهاية اللقاء، عاد المهاجم الفرنسي للتألق وإحراز الهدف الثاني لفريقه (ق82) والذي بفضله حصد سلتيك البطولة.

وبهذا الفوز واصل نادي سلتيك سيطرته على بطولة كأس إسكتلندا بعد حصده للقب الـ39 في تاريخه متفوقاً على غريمه رينجرز صاحب الـ33 لقباً وثاني أكثر فريق تحقيقاً للقب البطولة.