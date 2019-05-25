اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر برشلونة (0) - فالنسيا (2) هل يفعلها ميسي ويقود برشلونة لريمونتادا Barcelona

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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر برشلونة (0) - فالنسيا (2) هل يفعلها ميسي ويقود برشلونة لريمونتادا Barcelona

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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر برشلونة (0) - فالنسيا (2) هل يفعلها ميسي ويقود برشلونة لريمونتادا Barcelona

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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر برشلونة (0) - فالنسيا (2) هل يفعلها ميسي ويقود برشلونة لريمونتادا Barcelona

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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر برشلونة (0) - فالنسيا (2) هل يفعلها ميسي ويقود برشلونة لريمونتادا Barcelona

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برشلونة وفالنسيا مباشر يوتيوب، وسيبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، العاشرة مساءاً بتوقيت المملكة السعودية، رابط مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر livehd7.

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تشكيلة برشلونة الرسمية أمام فالنسيا جاءت كالآتي: سيلسين – البا – لينغليت – بيكيه – سيميدو – بوسكيتس – آرثر – راكيتيتش – كوتينيو – ميسي – روبرتو.

أعلن المدير الفني لفالنسيا عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ مباراة برشلونة بث مباشر وهي: خاومي – غايا – باوليستا – غاراي – واس – باريخو – كونودغبيا – غيديس – رودريغو – سولير – جاميرو.

أكد قائد نادي فالنسيا داني باريخو إن نهائي كاس اسبانيا سيكون صعب على الفريقين وسيحاول الفريق الكتالوني مصالحة جماهيره وانهاء الموسم الكروي ببطولة جديدة بعد التتويج بالدوري.

ويأمل فريق فالنسيا في التتويج بلقب كأس الملك للمرة الثامنة في تاريخه ولكن يعرف أن المهمة ستكون صعبة للغاية في ظل القوة التي يتمتع بها المنافس.

الجدير بالذكر إن برشلونة كان قد تُوج بلقب البطولة في آخر 4 مواسم ويأمل في الحصول عليها مجدداً على حساب فالنسيا المتعطش للألقاب.