اونلاين | كورة اون لاين LEO Messi يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر (Match Live) تابع اليوم مباراة برشلونة Yalla Goa

كورة اون لاين LEO Messi يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر (Match Live) تابع اليوم مباراة برشلونة Yalla Goal

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة ومارسيلينو جارسيا المدير الفني لفالنسيا، التشكيل الرسمي للفريقين استعدادًا لنهائي كأس ملك إسبانيا، اليوم السبت، على ملعب ستاد بينتو فيامارين.

كورة اون لاين LEO Messi يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر (Match Live) تابع اليوم مباراة برشلونة Yalla Goal

ويحرس مرمى برشلونة في هذه المباراة الحارس الهولندي جاسبر سيليسين، بسبب إصابة الحارس الأساسي تير شتيجن، كما يغيب المهاجم لويس سواريز بسبب الإصابة أيضًا.