اونلاين | رابط Kick Off مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر (CUP) كورة ستار رابط مباراة برشلونة الآن بين سبورت Yalla TV

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أعلن إرنستو فالفيردي مدرب نايد برشلونة، عن تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة فالنسيا مساء اليوم السبت في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.
وجاءت تشكيلة برشلونة الرسمية كالآتي:
حراسة المرمى: ياسبر سيليسين
خط الدفاع: جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو - كيلمو لونجليه - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - أرثور ميلو - ايفان راكيتيتش - سيرجي روبيرتو
خط الهجوم: فيليب كوتينيو - ليونيل ميسي
وتقام مباراة برشلونة مع فالنسيا على ملعب "بينيتو فيامارين" مساء اليوم السبت وذلك في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ10:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ11:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.