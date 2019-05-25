اونلاين | كورة لايف Live On مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر (GoaL messi) مباراة برشلونة اليوم يلا شوت الجديد StAr KoRa

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف Live On مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر (GoaL messi) مباراة برشلونة اليوم يلا شوت الجديد StAr KoRa والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة ومارسيلينو جارسيا المدير الفني لفالنسيا، التشكيل الرسمي للفريقين استعدادًا لنهائي كأس ملك إسبانيا، اليوم السبت، على ملعب ستاد بينتو فيامارين.
ويحرس مرمى برشلونة في هذه المباراة الحارس الهولندي جاسبر سيليسين، بسبب إصابة الحارس الأساسي تير شتيجن، كما يغيب المهاجم لويس سواريز بسبب الإصابة أيضًا.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: سيليسين.
خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليت - ألبا.
خط الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - سيرجيو روبرتو.
خط الهجوم: أرتور - كوتينيو - ميسي.
وجاء تشكيل فالنسيا كالتالي:
حراسة المرمى: جايمي.
خط الدفاع: فاس - جاراي - باوليستا - جايا.
خط الوسط: سولير - باريخو - كوكلين - قيديش.
خط الهجوم: جاميرو - رودريجو.