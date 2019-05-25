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اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر منقولة على beIN SPORTS HD

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مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر منقولة على beIN SPORTS HD 

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": " يدعم فالفيردي".

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر منقولة على beIN SPORTS HD 

وأضافت: "قبل النهائي الكبير ليو يدافع عن مدربه: أتمنى أن يواصل فالفيردي، وما حدث لم يكن خطأه في أنفيلد".

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر منقولة على beIN SPORTS HD 

وتابعت: "ميسي عن لقاء : أعتذر عن عدم تقديمنا لأداء تنافسي، وكان أمرًا مؤسفًا".

مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر منقولة على beIN SPORTS HD 

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