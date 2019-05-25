انت الان تتابع تفاصيل خبر وصيف إيطاليا يرفض إغراءات الريال ويتمسك بنجمه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 09:51 مساءً - رفض نادي نابولي، وصيف الدوري الإيطالي لكرة القدم، عرضاً مالياً مغرياً من نظيره الإسباني ريال مدريد، تضمَّن التنازل عن خدمات مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد قدّم عرضاً تقدَّر قيمته بـ90 مليون يورو، من أجل جلب المدافع الدولي السنغالي إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، هذا الصيف، لكن إدارة نابولي رفضت فكرة التخلي عن مدافعها الصلب.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن كوليبالي يملك في عقده الحالي شرطاً جزائياً يسمح له بالرحيل خارج أسوار الكالتشيو مقابل 150 مليون يورو.

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وأشارت إلى أن الفريق الملكي يتطلع إلى تدعيم دفاعه بلاعب قوي في الموسم المقبل؛ تحسباً لرحيل قائده المخضرم سيرجيو راموس، خاصة مع انتشار تقارير تفيد برغبته في وضع حد نهائي لمسيرته مع حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويُمني ريال مدريد النفس بقدوم اللاعب في ظل رغبته في تعزيز صفوفه بمختلف المراكز والخطوط، للعودة إلى الواجهة المحلية والأوروبية، بعد موسم كارثي عرف خروجه خالي الوفاض من جميع البطولات، ليستنجد مجدداً بمدربه الفرنسي زين الدين زيدان؛ أملاً في تكرار مشهد تربُّعه على العرش الأوروبي في ثلاث نسخ قارية متتالية.

ويأتي هذا الرفض بعد آخَر مماثل قبل 5 أيام بالتمام والكمال؛ إذ أصرّ النادي الإيطالي على الاحتفاظ بخدمات كوليبالي رغم العرض الرسمي الذي قدمه مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي شمل انتقال اللاعب إلى ملعب "أولد ترافورد"، مقابل 110 ملايين يورو.