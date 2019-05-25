وليد الفراج لـ”هلالي”: احتجاجكم صحيح وأصلا هذا الموسم استثنائي

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

تحدث الإعلامي وليد الفراج عبر بث مباشر عن طريق حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك مساء البارحة، وأبرز ماتحدث عنه بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وعن عدد بطولات النصر الدورية وكذلك عن احتجاج الهلال بشأن مشاركة لاعب محمد القرني “الوحدة” و عبدالله العويشير لاعب “أحد”.

وقال الفراج عن عدد بطولات النصر في الدوري: “الدوري السعودي مسجل في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ أن بدأ عام 1976م واللي يقول عندي بطولة قبل صحيح و على الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يطلع توثيق لها ولكن هذه ليست بدوري ممتاز”.

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وأضاف تساؤلات: “أنا عارف إنك تبغي تزود عدد بطولاتك في الدوري، الدوري اللي فاز به النصر رقم كم؟ كم عدد نسخ الدوري السعودي؟ ماهو السجل الذهبي للدوري السعودي؟ أتمنى النصراويين يجاوبون عليها”.

وأردف: “قبل عام 76م ماكان فيه دوري درجة أولى وكانت الأوضاع غير مترتبة وكان فرق تلعب مع فرق وأخرى لا تواجه أخرى كانت أندية الرياض تقابل جدة وفيما بعد أتت أندية المنطقة الشرقية، الدوري له نظام له عدد مباريات ذهاب و إياب وعشان كذا الدوري رسمياً بدأ عام 1976م”.

و عن احتجاج الهلال قال لأحد مشجعي الفريق الهلالي: “يارجل الهلال احتجاجه على حق لكن ماحد معطيه أي اهتمام، خلصت لا توجع قلبك، لا تسألون فيه عندكم 100 سؤال قفل وأمامكم موسم قادم جديد ركزوا عليه أصلاً هذا الموسم استثنائي”.