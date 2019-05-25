الان تتابع المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم يخسر من نظيره الفرنسي في كأس العالم بولندا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 49 دقيقة - 9:42 م, 25 مايو 2019 م التعليقات: 0 خسر المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم من نظيره الفرنسي بهدفين دون مقابل في كأس العالم “بولندا 2019 “.

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