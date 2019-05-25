تقرير.. كيف احتكر ميسي جائزة الحذاء الذهبي؟

للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في مسيرته، حسم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، هدّاف وقائد برشلونة الإسباني، الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية (2018-2019).

وجاء تتويج ميسي بالجائزة بعد فشل ملاحقه المباشر كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في اللحاق به في صدارة قائمة الهدافين، عندما أخفق في تسجيل أربعة أهداف بالجولة الأخيرة للدوري الفرنسي.

واكتفى المهاجم الفرنسي الشاب بتسجيل هدف وحيد خلال المباراة التي خسرها باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، أمام مضيفه ريمس، بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء أمس الجمعة.

وتصدر ميسي القائمة بعد تسجيل 36 هدفا في 34 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم، بفارق ثلاثة أهداف عن مبابي الذي احتاج 28 مباراة ليسجل 33 هدفًا، بعد غيابه عن 9 مباريات أغلبها بداعي الإيقاف.

وحسم ميسي الجائزة للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في مسيرته، بعدما حقق الإنجاز ذاته في خمسة مواسم سابقة كالتالي: (2009-10)، (2011-12)، (2012-13)، (2016-17)، (2017-18).

وحصد ميسي الجائزة الأولى بعد تسجيل 34 هدفًا في موسم (2009-10)، قبل أن يسجل 50 هدفًا موسم (2011-12)، و46 هدفًا في (2012-13)، و37 هدفًا في (2016-17)، و34 هدفًا في (2017-18).

ويعد البرغوث الأرجنتيني أكثر لاعب فوزًا بالجائزة (6 مرات)، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي فاز بها أربع مرات: (2007-08)، (2010-11)، (2013-14) و(2014-15).

ويتنافس على الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبية كافة اللاعبين في مختلف دوريات القارة العجوز، غير أن لكل بطولة معامل نقاط مختلف حسب قوتها، ويحصل على الجائزة اللاعب صاحب أعلى عدد من النقاط.

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ويحصل كل هدف للاعبي الدوري الخمس الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا) على نقطتين، فيما تحصل دوريات أخرى على 1.5 نقطة عن كل هدف، أما الدوريات الأقل فتحصل على نقطة واحدة.

الترتيب النهائي لهدافي الدوريات الأوروبية 2018-19:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): 72 نقطة (36 هدفًا).

2- الفرنسي كيليان مبابي (باريس): 66 نقطة (33 هدفًا).

3- الإيطالي فابيو كوالياريلا (سامبدوريا): 52 نقطة (26 هدفًا).

4- السنغالي مباي دياني (قاسم باشا وجالطة سراي): 45 نقطة (30 هدفًا).

5- المصري محمد صلاح (ليفربول): 44 نقطة (22 هدفًا).