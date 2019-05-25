نابولي يرفض عرض ريال مدريد

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، إن نادي نابولي، رفض العرض الذي تقدم به ريال مدريد، للتعاقد مع نجمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن ريال مدريد تقدم بعرض يبلغ 90 مليون يورو لضم المدافع كاليدو كوليبالي، ولكن إدارة نابولي رفضت التخلي عن خدمات اللاعب السنغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوليبالي يملك في عقده شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل إلى أي نادٍ غير إيطالي مقابل 150 مليون يورو.

ويسعى ريال مدريد إلى دعم دفاعه بلاعب مميز في الموسم المقبل، خاصة مع انتشار أنباء عن رغبة سيرجيو راموس، في الرحيل عن "سانتياجو برنابيو".

يذكر أن كوليبالي يحظى أيضًا باهتمام كبير من قبل مانشستر يونايتد منذ الصيف الماضي، ولكن مغالاة إدارة نابولي في المطالب المادية وراء عدم إتمام الصفقة.