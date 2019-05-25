وحدة صنعاء يفوز على مايو ويقترب من التتويج بلقب الملتقى الرمضاني

اقترب فريق نادي وحدة صنعاء من التتويج بلقب ملتقاه الرمضاني الثالث لكرة القدم اثر فوزه على 22 مايو بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت بين الفريقين تحت الاضواء الكاشفة في وقت متاخر من مساء أمس الجمعة لحساب الجولة السادسة من البطولة.

وحسب بيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، انهى الوحدة شوط المباراة الاول متقدما بهدف لاعبه سعيد المنصوب بعد ان استلم بينية داخل منطقة الجزاء وسجلها بقوة داخل الشباك عند الدقيقة 30 .

واضاف المنصوب الهدف الثاني للوحدة من كرة راسية بعد عرضية مميزة من يوسف كندش عند الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني .

وقلص مفيد جمال الفارق لمايو بتسجيل الهدف الاول لمايو من علامة الجزاء عند الدقيقة ال20 من زمن الشوط الثاني .

ووقع المنصوب على الهدف الثالث له ولفريقه ( الهاتريك ) بعد بينية مميزة من احمد علوس وضعها بسهولة في المرمى عند الدقيقة ال25 من الحصة الثانية .

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واستغل احمد عون كرة لم يحسن سعود السوادي التصدي لها واودعها المرمى كهدف ثان لمايو عند الدقيقة ال30 من الشوط الثاني .

بهذا الفوز رفع الوحدة رصيده الى 18 نقطة واقترب من حسم لقب البطولة بينما بقى مايو ثالثا برصيده السابق ثمان نقاط .

وبات الوحدة بحاجة الى تعادل او خسارة اهلي صنعاء امام ازال او الفوز او التعادل امام الاهلي في الجولة الاخيرة من اجل الفوز باللقب .

وكانت مباراة شعب صنعاء والعروبة انتهت بالتعادل السلبي ليرفع الشعب رصيده الى اربع نقاط في الترتيب السادس ويبقى العروبة بنقطتين .

ادار المباراة الحكم مصطفى عبدالغني وساعده كمال الغيل وطه البورة وفايز سهيل رابعا وراقبها فنيا حمد قائد سيف .