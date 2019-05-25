سان جيرمان يبعد ريال مدريد عن يوفيتش

يحرص ريال مدريد على التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، هذا الصيف، لكنه لن يدخل في مزايدة على ضم اللاعب.

فقد ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت، أن ريال مدريد قرر عدم الدخول في مزايدات على يوفيتش.

وأضافت أن السعر المبدئي لضم المهاجم المتألق، كان 60 مليون يورو، قبل تدخل أكثر من نادٍ، وإبداء اهتمامهم بالحصول على خدماته، خاصةً باريس سان جيرمان، وهو ما يشير لإمكانية زيادة سعر الصفقة إلى 100 مليون يورو.

ويرفض النادي الملكي دفع هذا الرقم في لاعب، لا يتمتع بخبرة أكثر من 18 شهرًا في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث حدد الميرينجي 50 مليون يورو فقط لإتمام الصفقة.

وأبدى ناديا برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، اهتمامهما في وقت سابق بضم يوفيتش، قبل أن ينسحب الأول، ويتراجع الثاني بعد اتفاقه على ضم المهاجم الألماني، تيمو فيرنر.