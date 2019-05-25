ليست واقعة صلاح.. صحيفة تكشف أسباب عدم اهتمام ليفربول بضم راموس

نفت عدة تقارير صحفية إنجليزية، اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بضم سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني.

وكانت عدة تقارير صحفية زعمت مساء أمس، أن راموس لدية نية في الرحيل عن النادي الملكي، وأن ناديا مانشستر يونايتد وليفربول مهتمان بضم المدافع الإسباني.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مصدر مقرب في "أنفيلد" أكد للصحيفة أنه لا يوجد أي اهتمام من النادي الإنجليزي بضم اللاعب.

وقال المصدر للصحيفة أن السبب لا يعود لتصرفات راموس أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

Advertisements

وكان راموس تسبب في إصابة محمد صلاح مهاجم الفريق في كتفه الموسم الماضي في نهائي البطولة، مما أدى لخروجه في الشوط الأول.

وتحدث المصدر قائلاً: "حتى إذا كنا فزنا بدوري الأبطال وراموس صافح أيدي لاعبي ليفربول بعد ذلك، لن يكون لدينا اهتمام بضمه".

وأشار المصدر للصحيفة البريطانية إلى أن راموس لا يناسب العقلية التي يريديها يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، حتى وإن كان راموس حراً في سوق الانتقالات.