اخبار الرياضه

ليست واقعة صلاح.. صحيفة تكشف أسباب عدم اهتمام ليفربول بضم راموس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نفت عدة تقارير صحفية إنجليزية، اهتمام نادي الإنجليزي بضم سيرجيو راموس مدافع نادي الإسباني.

وكانت عدة تقارير صحفية زعمت مساء أمس، أن راموس لدية نية في الرحيل عن النادي الملكي، وأن ناديا مانشستر يونايتد وليفربول مهتمان بضم المدافع الإسباني.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مصدر مقرب في "أنفيلد" أكد للصحيفة أنه لا يوجد أي اهتمام من النادي الإنجليزي بضم اللاعب.

وقال المصدر للصحيفة أن السبب لا يعود لتصرفات راموس أمام ليفربول في نهائي الموسم الماضي.

Advertisements

وكان راموس تسبب في إصابة محمد صلاح مهاجم الفريق في كتفه الموسم الماضي في نهائي البطولة، مما أدى لخروجه في الشوط الأول.

وتحدث المصدر قائلاً: "حتى إذا كنا فزنا بدوري الأبطال وراموس صافح أيدي لاعبي ليفربول بعد ذلك، لن يكون لدينا اهتمام بضمه".

وأشار المصدر للصحيفة البريطانية إلى أن راموس لا يناسب العقلية التي يريديها يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، حتى وإن كان راموس حراً في سوق الانتقالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليست واقعة صلاح.. صحيفة تكشف أسباب عدم اهتمام ليفربول بضم راموس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا