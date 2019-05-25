نفت عدة تقارير صحفية إنجليزية، اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بضم سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني.
وكانت عدة تقارير صحفية زعمت مساء أمس، أن راموس لدية نية في الرحيل عن النادي الملكي، وأن ناديا مانشستر يونايتد وليفربول مهتمان بضم المدافع الإسباني.
ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مصدر مقرب في "أنفيلد" أكد للصحيفة أنه لا يوجد أي اهتمام من النادي الإنجليزي بضم اللاعب.
وقال المصدر للصحيفة أن السبب لا يعود لتصرفات راموس أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وكان راموس تسبب في إصابة محمد صلاح مهاجم الفريق في كتفه الموسم الماضي في نهائي البطولة، مما أدى لخروجه في الشوط الأول.
وتحدث المصدر قائلاً: "حتى إذا كنا فزنا بدوري الأبطال وراموس صافح أيدي لاعبي ليفربول بعد ذلك، لن يكون لدينا اهتمام بضمه".
وأشار المصدر للصحيفة البريطانية إلى أن راموس لا يناسب العقلية التي يريديها يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، حتى وإن كان راموس حراً في سوق الانتقالات.
كانت هذه تفاصيل خبر ليست واقعة صلاح.. صحيفة تكشف أسباب عدم اهتمام ليفربول بضم راموس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.