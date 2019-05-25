انطلاق بطولة ملتقى وحدة صنعاء الرمضاني للشطرنج بمشاركة 52 لاعباً

انطلقت مساء الجمعة بنادي وحدة صنعاء بطولة الملتقى الرمضاني الثالث للشطرنج التي ينظمها النادي بالاشتراك مع فرع اتحاد اللعبة بامانة العاصمة على هامش فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث .

وحسب بيان للنادي، يشارك في البطولة 52 لاعبا وتقام منافساتها بنظام الكل مع الكل وتستمر لتسع جولات .

وتحضى البطولة بمشاركة العديد من اللاعبين الدوليين امثال عبده البعداني ومحمد جميل وصالح الصيادي وايمن الحلية وياسر الحليلة وعبدالرحمن نواس ، فضلا عن مشاركة اللاعبين الواعدين من الفئات العمرية امثال امل الحمدي ونظمية عثمان .

واقيمت عصر الجمعة منافسات الجولتين الاولى والثانية على ان تستمر البطولة اليوم باقامة منافسات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة .

حضر افتتاحية البطولة امين عام المجلس المحلي بامانة العاصمة - رئيس نادي وحدة صنعاء امين محمد جمعان وسامي جمعان ورئيس فرع اتحاد اللعبة بامانة العاصمة عبدالغني الشاوش .